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İstanbul'da terör operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ, El Kaide-HAD terör örgütleri ile irtibatlı olarak Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği değerlendirilen ve 'Yabancı Terörist Savaşçı' olduğu tespit edilen 10 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

IHA20 Ocak 2023 Cuma 09:40 - Güncelleme:
İstanbul'da terör operasyonu: 10 gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, DEAŞ, El Kaide - HAD terör örgütleri ile çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak İstanbul'da faaliyet yürüten şüpheli ya da şüphelilerin son süreçte Türkiye'ye yönelik hedef alan eylemler yapabileceği değerlendirildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda tespit edilen 10 şüphelinin YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) olduğu belirlendi. Tespit edilen 10 yabancı uyruklu şüpheli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

  • terör operasyonu
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  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

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