Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul’da terör operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul’da, bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya düzenlenen operasyonda eylem hazırlığındaki 12 hücre üyesi yakalandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün sözde kuruluş yıl dönümünü bahane ederek el yapımı patlayıcı ve molotoflu saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi 12 şüpheliyi belirledi.

Çoğu örgütün gençlik ve şehir yapılanmasına mensup oldukları ifade edilen şüphelilerin yakalanması için bu sabah saatlerinde 6 farklı ilçede 13 adrese baskın düzenleyen terör polisi, terör örgütü adına kırsalda eğitim alarak eylemlere katıldığı belirlenen 12 kişiyi gözaltına aldı.

Sabah erken saatlerde zırhlı araçlar ve Özel Harekat Polisleri eşliğinde daha önce tespit edilen adreslere düzenlenen baskında çok sayıda örgütsel dokümana da el konuldu. Gözaltına alınan PKK/KCK üyesi 12 kişi emniyete götürüldü. Şüphelilerin polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bu hafta 7 film vizyona girecek

Bu hafta 7 film vizyona girecek

ABD'de 'Kara Cuma' çılgınlığı soğuk dinlemedi

ABD'de 'Kara Cuma' çılgınlığı soğuk dinlemedi

İşte en az yakan benzinli otomobiller

İşte en az yakan benzinli otomobiller

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA