İstanbul'da terör operasyonu: 3 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü PKK adına faaliyette bulunduğu, çeşitli eylemlere katıldığı ve kırsal alan yapılanması içerisinde yer aldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün kırsal yapılanması içerisinde yer aldığı ve çeşitli eylemlere katıldığı öne sürülen 3 zanlının, yasa dışı yollarla yurda giriş yaparak İstanbul'a geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, 5 ilçede çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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