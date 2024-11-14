İstanbul'da terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ, HTC, FEC ve ENC gibi silahlı terör örgütleriyle bağlantılı oldukları ve geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde bulunduğu tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda Türkiye'ye yönelik eylem yapma ihtimali olan şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda adreslerde 10 şüpheli yakalandı. Ayrıca aynı evde kalan ve farklı suçlardan arandıkları tespit edilen 7 kişi de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.