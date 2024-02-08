İstanbul'da terör operasyonu

Edinilen bilgilere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısının talimatı doğrultusunda terör örgütünün propaganda faaliyetlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen Mehmet Şahin Y.'nin Menderes Mahallesinde bir evde ikamet ettiği anlaşıldı. Emniyet ekiplerince yapılan çalışmaların ardında PKK'nın propagandasını yaptığı ileri sürülen Y., önceki gün Esenler 'de saklandığı eve düzenlenen operasyon ile yakalandı. Zanlıya ait cep telefonu ve dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan Mehmet Şahin Y., Emniyete götürülerek sorguya alındı. Zanlının ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.