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Güncel

İstanbul'da terör operasyonu! İki kilit isim yakalandı

Türkiye'de üslenen bir El Kaide ağının üyesi olmakla suçlanan 2 şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Güvenlik birimlerince 2018'den beri aranan zanlıların, Avcılar'da gözaltına alındıkları öğrenildi.

IHA24 Ocak 2025 Cuma 08:50 - Güncelleme:
İstanbul'da terör operasyonu! İki kilit isim yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, küresel terör örgütü El Kaide'nin Türkiye yapılanmasına üye oldukları iddiasıyla aranan 45 ve 51 yaşlarındaki 2 şüphelinin İstanbul'da olduğu bilgisine ulaşan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, söz konusu örgüt üyelerinin izine Avcılar'da 5 katlı bir binanın bodrum katında ulaştı.

AVCILAR'DAKİ ADRESE BASKIN

Uzun zamandır aranan örgüt üyelerinin kaldıkları yer güvenlik ve istihbarat birimlerince tespit edildi, operasyon için düğmeye basıldı. Ardından söz konusu adrese 21 Ocak Salı günü polis tarafından baskın düzenlendi. Operasyonda L.B.(45) ve S.B.(51) adlı El Kaide üyesi 2 kardeş yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürülen zanlıların, Batman nüfusuna kayıtlı oldukları anlaşıldı.

EMNİYETTE İFADE VERDİLER

El Kaide'den emir aldıkları anlaşılan zanlıların tüm iletişim kayıtları ve bağlantılı oldukları kişiler mercek altına alındı. Emniyette çapraz sorguya alınan örgüt fertlerinin, bugüne kadar herhangi bir eyleme karışıp karışmadıkları, örgütün kırsaldaki eğitim kamplarına dahil olup olmadıkları dijitallerin çözümü ile açığa çıkacak.

2018'DEN BERİ FİRARİ DURUMDALAR

Örgüte yönelik 2018 yılında görülen bir ceza davasında firari durumda oldukları için haklarında gıyabi (yokluğunda) hüküm verilen şüphelilerden L.B.'nin 7 yıl 6 ayı "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçu da dahil 9 buçuk yıl, S.B.'nin ise "Silahlı Terör Örgütü Üyeliği"nden toplam 7 yıl 6 ay kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunduğu öğrenildi.

MAHKEME İKİSİNİ DE TUTUKLADI

Polisteki sorgularının ardından Çarşamba günü yargıç karşısına çıkarılan L.B. ve S.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

  • El Kaide
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  • gözaltı

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