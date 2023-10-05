İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ekim 2023 Perşembe / 21 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,572
  • EURO
    29,0854
  • ALTIN
    1616.94
  • BIST100
    8333.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da terör örgüt PKK'ya operasyon: 5 şüpheli enselendi
Güncel

İstanbul'da terör örgüt PKK'ya operasyon: 5 şüpheli enselendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında İstanbul'da terör operasyonu düzenlendi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

AA5 Ekim 2023 Perşembe 09:35 - Güncelleme:
İstanbul'da terör örgüt PKK'ya operasyon: 5 şüpheli enselendi
ABONE OL

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttüğüne dair haklarında istihbari bilgi bulunan 7 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.