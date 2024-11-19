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  • İstanbul'da terör örgütleri FETÖ ile PKK/KCK üyeliği iddiasıyla 45 zanlı yakalandı
Güncel

İstanbul'da terör örgütleri FETÖ ile PKK/KCK üyeliği iddiasıyla 45 zanlı yakalandı

İstanbul'da, terör örgütü FETÖ ile PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 45'i yakalandı.

AA19 Kasım 2024 Salı 11:01 - Güncelleme:
İstanbul'da terör örgütleri FETÖ ile PKK/KCK üyeliği iddiasıyla 45 zanlı yakalandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 8 ayrı soruşturma kapsamında polis ekipleri çalışma yaptı.

Bu kapsamda, 6 şüpheli hakkında FETÖ içerisinde öğrencilerden sorumlu sözde sivil imamlar tarafından ankesörlü telefonlarla ardışık şekilde arandıkları, örgüt evlerine gittikleri, bu evlerdeki örgütsel toplantılara katıldıkları ve haklarında "ev abisi" oldukları şeklinde beyanlar tespit edildi.

Başka bir soruşturmada 10 şüphelinin FETÖ'nün sözde mahrem imamları tarafından periyodik şekilde arandıkları, örgütsel toplantılara katıldıkları, haklarında "emniyet mahrem imamı", ByLock kullanıcısı, ev abisi ve bölge talebe mesulü olduklarına dair ifadeler bulunduğu belirlendi.

ABD'de bulunan firari FETÖ üyesi Muhammet Enes Yılmaz ve sahibi olduğu iki şirket üzerinden örgüt mensuplarına iletilmek üzere uluslararası ödeme hizmetleri aracılığıyla Türkiye'ye para gönderdiği tespit edilen 28 şüphelinin de bu şekilde terörizmin finansmanına iştirak ettikleri anlaşıldı.

FETÖ elebaşının ölümü sonrasındaki propaganda faaliyetlerine yönelik soruşturmada 1 kişinin sosyal medya uygulamaları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı saptandı.

FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik diğer soruşturmada hakkındaki arama kararına yönelik 4 Kasım'da tutuklanan bir örgüt mensubundan ele geçirilen cep telefonunda "Signal" adlı uygulamaya rastlandığı, bu uygulamadaki görüşmelerde adı geçen 2 şüphelinin örgüt mensubu olduğu tespit edildi.

Terör örgütü FETÖ/PDY kapsamındaki bir soruşturmada, hakkında askeri okul sınavlarına hazırlananlarla ilgilendiği, kapatılan FEM Dershanesinde muhasebeci olduğu, ankesör kayıtlarında ardışık arandığı saptanan şüphelinin kimliği belirlendi.

Başka bir soruşturmada gözaltına alınan bir şüpheliden ele geçen materyallerde, FETÖ'nün güncel üniversite yapılanmasına ilişkin hazırlanmış listede adı geçen 1 şüpheli tespit edildi.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında ise örgütsel ideolojik eğitim verdiklerine dair ifadelere rastlanan 2 şüpheli deşifre edildi.

Başsavcılığın bu tespitler ışığında 2 terör örgütüne yönelik başlattığı 8 ayrı soruşturma kapsamında 51 şüpheli hakkında arama, gözaltı ve el koyma talimatı verildi.

İstanbul'da bu sabah başlatılan eş zamanlı operasyonlarda 45 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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