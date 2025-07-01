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İstanbul'da terör örgütlerine operasyon: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 3 ilde, terör örgütleri DHKP-C, MLKP, TKP-ML ve MKP'ye yönelik operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.

AA1 Temmuz 2025 Salı 09:48 - Güncelleme:
İstanbul'da terör örgütlerine operasyon: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütleri DHKP-C, MLKP, TKP-ML ve MKP'de faaliyet gösterdiği ve haklarında etkin pişmanlık ifadesi bulunan 43 şüpheli tespit edildi.

Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Erzincan ve Bursa'da 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ünün yurt dışında olduğu belirlenirken, firari durumdaki 10 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

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