İstanbul'da terör örgütlerine operasyon! 7 zanlı gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütleri DEAŞ, HTŞ, FEC ve ENC ile iltisaklı olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çatışma bölgelerinde bulunan örgüte müzahir kişilerle irtibatlı olan, geçmiş dönemlerde de bu bölgelerde bulunan ve İstanbul'da eylem yapabilecekleri değerlendirilen şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

İkametlere yapılan eş zamanı operasyonlarda "yabancı terörist savaşçı" olduğu değerlendirilen 7 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü.