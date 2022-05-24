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İstanbul'da terör örgütlerine operasyon

İstanbul'da terör örgütleri El-Kaide ve DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyonlarda 2'si yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

IHA24 Mayıs 2022 Salı 11:02 - Güncelleme:
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Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şubesine bağlı ekipler, aşırı uç radikal terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide ile bağlantılı oldukları iddiasıyla 4 şüpheliyi tespit etti.

OPERASYONA ÖZEL HAREKAT TİMLERİ DE KATILDI

Yürütülen soruşturma çerçevesinde bu sabah saatlerinde İstanbul'da özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda birden fazla adrese baskın yapıldı. Baskınlarda, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" ve "Terörizmin Finansmanın Önlenmesinin Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçlarına karıştıkları ve bu örgütlere yardım/yataklık ettikleri iddiasıyla aranan O.Z. ve A.M. ile yabancı uyruklu A.M.S. ve A.M.S. adlı 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 'Şüpheli' olarak yakalanan zanlıların kaldıkları adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi.

  • El-Kaide
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