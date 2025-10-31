İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2025 Cuma / 8 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0794
  • EURO
    48,6653
  • ALTIN
    5429.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da terör örgütleriyle iltisaklı bin 526 şüpheli tutuklandı
Güncel

İstanbul'da terör örgütleriyle iltisaklı bin 526 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 1 Ocak'tan bu yana yakalanan 2 bin 922 şüpheliden 1526'sının tutuklandığını bildirdi.

AA31 Ekim 2025 Cuma 09:50 - Güncelleme:
İstanbul'da terör örgütleriyle iltisaklı bin 526 şüpheli tutuklandı
ABONE OL

İstanbul'da bu yıl terör örgütlerine yönelik soruşturmalarda 1526 şüpheli tutuklandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul'da faaliyet gösteren muhtelif terör örgütlerinin mensupları ve eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 1 Ocak'tan bu yana 2 bin 922 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yakalanan şüphelilerden 1526'sı tutuklanmış, 841'i adli kontrol şartıyla 55'i ise kolluk biriminden serbest bırakılmıştır. Serbest bırakılanlardan etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle örgütsel faaliyet ve mensupları hakkında faydalı bilgi verenlerin oranı yüzde 38'dir."

Açıklamada, soruşturmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

  • istanbul
  • terör örgütü
  • operasyon
  • tutuklama

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon tramvay hattına çarptı: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.