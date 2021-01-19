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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

AA19 Ocak 2021 Salı 07:02 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 07:02
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 5 ilçede 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle iltisaklı faaliyet gösteren veya geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü saflarında bulunan, faaliyetlerine devam eden, eleman temini, maddi menfaat ve lojistik destek arayışında bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Başakşehir, Fatih, Küçükçekmece, Bayrampaşa ve Eyüpsultan'da 20 adrese, özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde arama yapıldı.

Yakalanan şüpheliler emniyete götürüldü.

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