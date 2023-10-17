İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2023 Salı / 3 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9037
  • EURO
    29,4593
  • ALTIN
    1722.96
  • BIST100
    7991.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladıkları iddia edilen 17 şüpheli gözaltına alındı.

AA17 Ekim 2023 Salı 10:22 - Güncelleme:
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, MASAK raporlarına göre 20 şüphelinin, çatışma bölgeleriyle Türkiye arasında şirketler ve kişiler üzerinden yasa dışı şekilde DEAŞ'a finansman sağladığı tespit edildi.

Savcılık, terör örgütüyle bağlantısı nedeniyle mal varlığı dondurulan kişilerle para transferi yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 17 şüpheliyi yakaladı.

Polis ekiplerinin 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

  • DEAŞ
  • DEAŞ operasyonu
  • gözaltı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.