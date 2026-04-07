7 Nisan 2026 Salı / 20 Sevval 1447
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

AA7 Nisan 2026 Salı 08:10 - Güncelleme:
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı olan ve Türkiye açısından tehdit oluşturabilecekleri değerlendirilen şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

  • deaş
  • operasyon
  • gözaltı

