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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 20 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

AA8 Nisan 2025 Salı 10:09 - Güncelleme:
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 20 gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 32 şüphelinin terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu tespit edildi.

Yabancı terörist savaşçı olduğu değerlendirilen ve Türkiye'ye yönelik eylemler yapabilecekleri göz önünde bulundurulan şüphelilerin yakalanması için gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 20 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 boş şarjör, 86 fişek, 68 bin 700 dolar, 75 bin lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

  • terör örgütü
  • DEAŞ operasyonu
  • İstanbul gözaltıları

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