İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2023 Çarşamba / 10 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8308
  • EURO
    31,4115
  • ALTIN
    1854.11
  • BIST100
    8015.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda, sosyal medyadaki örgüt yanlısı bot hesapları kuran ve örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda yakalanan 6 kaçak göçmen de İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

IHA22 Kasım 2023 Çarşamba 11:55 - Güncelleme:
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda çatışma bölgelerinde bulunan silahlı terör örgütleri ile bağlantılı olan ve son süreçte Türkiye'ye yönelik eylemler yapabileceği değerlendirilen bazı şüphelileri yakın takibe aldı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde yerleri tespit edilen zanlıların yakalanması için bu sabah düğmeye basıldı. İstanbul'da 10 ilçede 15 adrese düzenlenen operasyonda, aralarında DEAŞ yanlısı sosyal medya bot hesapları kuran ve yöneten, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen H.Ö. (51) ile Y.İ. (49) isimli kişilerin de bulunduğu toplam 13 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Özel Harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda örgütsel doküman ve materyallerin yanı sıra aynı evde kalan 6 kaçak göçmen de yakalandı. Kaçak göçmenler İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, DEAŞ şüphelileri sorgulanmak üzere TEM şubeye götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • deaş
  • deaş operasyonu
  • gözaltı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.