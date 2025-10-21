İSTANBUL 21°C / 13°C
Güncel

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 şüpheliye gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı iddia edilen 13 zanlı yakalandı.

21 Ekim 2025 Salı 12:29
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 şüpheliye gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, bazı şüphelilerin çatışma bölgelerine aktarılmak üzere para transfer işlemlerini organize eden kişilere fon sağlamak amacıyla para topladığı belirlendi.

Savcılıkça, isimleri belirlenen 13 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 ilçede 12 adrese yönelik düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal, faturasız, reçetesiz farklı markalarda ilaç ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

