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  • İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

İstanbul'da, yurt dışından gelen paraları çatışma bölgelerindeki terör örgütü DEAŞ mensuplarına gönderdiği belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA23 Aralık 2024 Pazartesi 10:39 - Güncelleme:
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
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Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında yurt dışından terör örgütü DEAŞ'a verilmek üzere Türkiye'ye gönderilen paraları, çatışma bölgelerindeki örgüt mensuplarına gönderen 7 şüpheli tespit edildi.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, İstanbul'da 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 55 bin avro ve çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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