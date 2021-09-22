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İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 16 şüpheliden 8'i yakalandı.

AA22 Eylül 2021 Çarşamba 09:23 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 09:25
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "Direnişler Meclisi" ve Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) içerişinde terör örgütü DHKP/C propagandası yaparak kamuoyu oluşturdukları gerekçesiyle 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 14 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 8'ini yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 8 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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