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İstanbul'da terör örgütü PKK lehine propaganda yaptığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı

İstanbul'da terör örgütü PKK lehine propaganda yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

AA8 Ağustos 2021 Pazar 09:29 - Güncelleme: 8 Ağustos 2021 Pazar 09:30
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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 2 Ağustos'ta Sultangazi'de yasa dışı slogan attığı tespit edilen Y.A. ve Z.A. isimli iki şüpheliyi 3 Ağustos'ta yakalayarak gözaltına aldı.

Adli makamlara sevk edilen iki şüphelinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

Yine sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü ve örgütün sözde gençlik yapılanması "Ateşin Çocukları"nı övücü paylaşımlar yaptığı belirlenen A.A.D. isimli şüpheli de polis ekipleri tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 Ağustos'ta mahkemeye sevk edilen şüphelinin, tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

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