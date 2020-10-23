İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2020 Cuma / 6 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9777
  • EURO
    9,4441
  • ALTIN
    490.038
  • BIST100
    1193.97
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonu: Gözaltılar var
Güncel

İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 7 şüpheliden 5'i yakalandı.

AA23 Ekim 2020 Cuma 11:30 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 11:30
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, farklı sosyal medya hesapları üzerinden PKK propagandası yapan ve şehitler ile güvenlik güçlerine hakaret ettiği belirlenen 7 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 ilçede 7 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda zanlılardan 5’ini yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 kişinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.