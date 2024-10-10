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İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu

İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK'nın 'siyasal alan' yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

AA10 Ekim 2024 Perşembe 21:50 - Güncelleme:
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 7 Ekim'de düzenlediği terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakimliğe çıkarılan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da 7 Ekim'de bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 4 ilçede operasyon düzenlenmiş, terör örgütünün sözde gençlik yapılanması DGH içinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 5 zanlı gözaltına alınmıştı.

  • İstanbul terör operasyonu
  • PKK/KCK yapılanması
  • tutuklama

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