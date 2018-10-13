İstanbul'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 2 tutuklama

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerindeki bir elektrik trafosuna 30 Eylül’de asılan bomba süsü verilmiş pankart eylemini gerçekleştiren kişilere yönelik operasyon düzenleyen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanması DGH mensubu 6 kişiyi yakalayarak gözaltına almıştı. İki hafta önce yapılan eylemle ilgili olarak gözaltına alınan zanlılardan biri polisteki sorgusunun ardından savcılık talimatı ile emniyetten serbest bırakıldı. Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen diğer 5 şüpheliden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 zanlı ise ‘adli kontrol’ hükümleri uygulanarak salıverildi. Savcı karşısına çıkarılan 1 zanlı ise, ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.