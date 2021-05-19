İSTANBUL 27°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2021 Çarşamba / 7 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye operasyon: 7 gözaltı
Güncel

İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye operasyon: 7 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

AA19 Mayıs 2021 Çarşamba 07:13 - Güncelleme: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 07:14
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde terör örgütü Türkiye Komünist Partisi / Marksist Leninist (TKP/ML) adına faaliyette bulundukları ve çeşitli eylem arayışı içerisinde oldukları belirlenen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip ile istihbari çalışmalar sonrası 6 ilçede 8 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 7'sini gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.