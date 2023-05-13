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İstanbul'da terör örgütünün flamasını açan şüpheli gözaltına alındı

Yeşil Sol Parti'nin İstanbul'da düzenlediği mitinge giderken PKK terör örgütü elebaşının fotoğrafının bulunduğu flamayı açarak yürüyen şüpheli gözaltına alındı.

AA13 Mayıs 2023 Cumartesi 15:18 - Güncelleme:
İstanbul'da terör örgütünün flamasını açan şüpheli gözaltına alındı
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Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Sol Parti'nin Yenikapı'da düzenlediği İstanbul mitingine katılmak için İDO iskelesi tarafından gelen grubun içerisinde bir kişinin terörist elebaşının fotoğrafının bulunduğu flamayı açarak yürüdüğünü tespit etti.

Ekiplerce durdurulan şüpheli Davut K'nin, daha önce de "örgüt üyeliği ve propagandasından" emniyette kaydı olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlı, yasal işlemlerin yapılabilmesi için Fatih Güvenlik Büro Amirliği ekibine teslim edildi.

  • Yeşil Sol Parti
  • miting

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