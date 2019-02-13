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İstanbul'da teröristbaşı Öcalan’ın yakalanışının yıl dönümünde eylem tasarladıkları belirtilen 12 kişi yakalandı

İstanbul'da Öcalan’ın yakalanışının yıl dönümünde eylem tasarladıkları belirtilen PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalandı.

  • İHA
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İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
 
EŞ ZAMANLI OPERASYONDA YAKALANDILAR
 
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK’nın İmralı Adası’nda tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakalanışının yıl dönümünde eylem tasarladıkları belirtilen örgütün gençlik yapılanması üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.
 
Soruşturma kapsamında 15 Şubat’ta eylem hazırlığında olan örgütün gençlik yapılanmasına mensup 19 şüphelinin yakalanması için 20 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 19 zanlıdan 12’si yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Emniyet güçleri, firari 7 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. 

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