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İstanbul'da TKP/ML'ye yönelik operasyon

İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA13 Nisan 2023 Perşembe 10:56 - Güncelleme:
İstanbul'da TKP/ML'ye yönelik operasyon
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada, terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Ü.Y'nin Küçükçekmece'de bir adreste olduğunu belirledi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli Ü.Y'nin yanı sıra A.H.A, Ö.K. ve Ş.Y.B'yi de yakaladı.

Adreste yapılan aramada patlayıcı madde ile 2 tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.Y ile A.H.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ş.Y.B. ve Ö.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • terör örgütü TKP/ML
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