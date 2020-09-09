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Güncel

İstanbul'da toplu taşıma kuralları belli oldu

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararına göre metro ve tramvayda ayakta yolcu kapasitesinin yarısına kadar yolcu alınabilecek. Metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında ise ayakta yolcu kapasitesinin üçte birine kadar yolcu olabilecek.

09 Eylül 2020 Çarşamba 11:35 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 11:38
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Ayakta yolcu yasağının ardından İstanbul'da toplu taşıma kuralları belli oldu.

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararına göre metro ve tramvay gibi raylı sistem araçlarında ayakta yolcu kapasitesinin yarısına kadar yolcu alınabilecek.

METROBÜS VE OTOBÜSLERDE ÜÇTE BİRİ KADAR AYAKTA YOLCU

Metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında ise ayakta yolcu kapasitesinin üçte birine kadar yolcu alınabilecek.

KAPASİTE DOLUNCA YOLCU ALINMAYACAK

Araç kapasitesinin dolması halinde sürücü tarafından yolcu alınmayacak. Israrla biniş olması halinde ise araç hareket ettirilmeden sürücü tarafından kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulacak.

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