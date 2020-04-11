İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6987
  • EURO
    7,3183
  • ALTIN
    363.483
  • BIST100
    96471
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da toplu ulaşıma sokağa çıkma yasağı düzenlemesi
Güncel

İstanbul'da toplu ulaşıma sokağa çıkma yasağı düzenlemesi

İstanbul'da metrobüs, vapur ve otobüsler hizmet vermeye devam ediyor.

AA11 Nisan 2020 Cumartesi 09:00 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 09:00
ABONE OL

İETT'den yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağı istisnası olan vatandaşlara ulaşım hizmeti vermek adına, 11-12 Nisan tarihlerinde geçerli olmak üzere belli hatlarda sabah ve akşam otobüs seferleri düzenlenecek.

Otobüsler, sabah 07.00 ile 09.30 saatleri arasında, akşam 17.00 ile 19.00 saatleri arasında belirlenen kalkış noktalarından hizmet verecek. Metrobüs hattında ise sabah 06.00 ile 09.00 ve 16.00 ile 20.00 saatleri arasında seferler sürdürülecek.

Şehir hatları vapurlarının ise sabah ve akşam belirlenen saatlerde seferlerine devam edeceği öğrenildi.

Evlat nöbeti 220'nci gününde sürüyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rusya'da halk Türkiye'yi örnek gösteriyor
Rusya'da halk Türkiye'yi örnek gösteriyor

Rusya'da halk Türkiye'yi örnek gösteriyor

Yurt dışında ölen vatandaşları için mezar yeri satın alacak
Yurt dışında ölen vatandaşları için mezar yeri satın alacak

Yurt dışında ölen vatandaşları için mezar yeri satın alacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama

Bakan Koca'nın açıklamasını böyle çarpıttılar
Bakan Koca'nın açıklamasını böyle çarpıttılar

Bakan Koca'nın açıklamasını böyle çarpıttılar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.