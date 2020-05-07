DHA 07 Mayıs 2020 Perşembe 12:25 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 12:31

Koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında İstanbul'da toplu ulaşımda uygulanmaya çalışılan ‘seyrek oturma’ düzeni sürdürülürken sabah ve akşam saatlerinde bazı hatlarda yoğunluk görülüyor. Bu sabah Beylikdüzü’nden gelen metrobüse Avcılar'dan saat 07.00 sıralarında binilerek Merter’e kadar metrobüs ile buradan da otogara kadar metro ile yolculuk sırasında yoğunluk dikkat çekti.

KİRAZLI-YENİKAPI HATTI ÇOK YOĞUN

Beylikdüzü’nden gelen metrobüste genelgeye uygun olarak iki yolcu koltuğundan biri boş bırakılırken, ayakta bulunan 14 yolcuya ek olarak, Avcılar’dan 3 yolcu daha bindi. Ayakta yolculuk yapan yolcuların sayısı Merter’e kadar inen ve binenlere rağmen 18 oldu. Atatürk Havalimanı’ndan gelerek Yenikapı yönüne giden metroda otogara kadar ayakta yolcular olmasına rağmen, buradan Kirazlı yönüne giden ve ters yöndeki Kirazlı-Yenikapı hatlarında da yoğunluk olduğu görüldü. Özellikle kapı önlerinde ‘Sosyal mesafe’ye uyulmadığı göze çarparken, Yenikapı yönündeki yolculukta ayakta yolcu sayısı koronavirüs günleri öncesini aratmadı.