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İstanbul'da torbacı operasyonu

İstanbul genelinde dün uyuşturucu satıcılarını yakalamaya yönelik yapılan çalışmalarda 162 kişi gözaltına alındı.

DHA13 Haziran 2022 Pazartesi 12:49 - Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe emniyet müdürlüklerinin katılımıyla, dün "sokak satıcısı-torbacı" olarak bilinen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

İl genelinde yapılan operasyonlarda 162 şüpheli yakaladı. Yapılan aramalarda; 513 gram Metamfetamin, 227 gram eroin, 183 gram esrar, 8 gram sentetik kannobinoid, 3 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 4 adet fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 705 lira ele geçirildi. Yakalanan 162 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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