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İstanbul'da torbacılara yönelik narko ve dar alan uygulaması

İstanbul genelinde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik narko ve dar alan uygulaması yapıldı. 172 şüpheli yakalandığı operasyonda toplam 72 kilo 633 gram uyuşturucu madde ile 40 bin 413 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

IHA13 Ağustos 2022 Cumartesi 13:57 - Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gaziosmanpaşa, Başakşehir, Bağcılar, Esenyurt, Fatih ve Şişli ilçelerinde sokak satıcısı-torbacı olarak tabir edilen şahısların yakalanmasına yönelik uygulama yapıldı. Yapılan aramalarda 67 kilo 833 gram Likit metamfetamin, 3 kilo 760 gram Afyon Sakızı, 1 kilo 70 gram çeşitli uyuşturucu madde, 40 bin 413 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ve 19 bin 115 tl nakit para ele geçirildi.

Uygulamada toplam 72 kilo 663 gram uyuşturucu madde ile 40 bin 413 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, yakalanan 172 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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