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İstanbul'da toz taşınımı nedeniyle çamur yağdı

İstanbul'un bazı ilçelerinde toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı. Avcılar ve Bahçelievler'de yağışın ardından park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.

AA27 Şubat 2023 Pazartesi 10:49 - Güncelleme:
İstanbul'da toz taşınımı nedeniyle çamur yağdı
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Kentte belirli bolgelerde gece saatlerinde saganak etkili olurken, toz tasnmndan dolay camurlu yags olustu.

Avclar ve Bahcelievler'de yagsn ardndan park halindeki otomobillerin uzeri camurla kapland.

Otomobillerinde toz ve lekeler olusan baz suruculer kendi imkanlaryla temizlik yapt, bazlar ise araclarn oto ykamaclara goturdu.

Fikret Celik, Bahcelievler'de evinin onunde park halindeki aracn sabah camurla kapl gordugunu belirterek, bezle biraz temizledigini, etraftaki bircok aracn da ayn sekilde oldugunu soyledi.

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