Güncel

İstanbul'da trafik çilesi... Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da, haftanın ilk iş günü sonunda ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu ulaşımda aksamalara neden oldu.

20 Ekim 2025 Pazartesi 20:00
İstanbul'da trafik çilesi... Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı
Kentte haftanın ilk günü mesai sonu etkili olan trafik yoğunluğu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, D-100 ve TEM otoyolu ile buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda, Edirne istikametinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden başlayan yoğun trafik Hasdal Kavşağı'na, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayan trafik ise Hadımköy'e kadar uzanıyor.

Ankara istikametinde Çobançeşme, Topkapı, Haliç Köprüsü, Çağlayan'ın yanı sıra Basın Ekspres Yolu, Hadımköy-TEM bağlantı yolunda ve Bakırköy Sahil Yolu'nda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

- Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolu Uzunçayır ile Tuzla İçmeler arasında her iki yönde araçlar güçlükle seyrediyor.

Avrasya Tüneli Edirne istikametinde ise araçlar trafikte akıcı ilerliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçişlerde Kavacık Kavşağı'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde ise Beylerbeyi'nde yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafikteki yoğunluk Çamlıca Gişeleri'nden Samandıra'ya kadar uzanıyor.

Edirne yönünde ise Tuzla'dan Çamlıca-Anadolu Otoyolu'na kadar yoğunluk dikkati çekiyor.

Şile Otoyolu Altunizade Kavşağı'ndan Alemdağ'a iki yönlü araçlar durma noktasına geldi.

İş ve okul çıkışı evlerine gitmek isteyen vatandaşlar, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ile Altunizade gibi aktarım merkezleri başta olmak üzere metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 78'e kadar çıktı. Yoğunluk, Avrupa Yakası'nda yüzde 80'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 78'e kadar ulaştı.

