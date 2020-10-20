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İstanbul'da trafik denetimlerinde ''uyuşturucu kiti'' kullanılmaya başlandı

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 16-17 Ekim'de 'alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanımı' ile ilgili denetim gerçekleştirdi. Ayrıca trafik denetimlerinde teknik cihazlarla uyuşturucu test kitleri kullanılmaya başlandı.

AA20 Ekim 2020 Salı 15:35 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 15:36
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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 16-17 Ekim'de "alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanımı" ile ilgili denetim gerçekleştirdi.

Denetimde, 0,50 promilin üzerinde alkollü araç kullanmaktan 259 kişinin sürücü belgesi geçici süre geri alındı, 174 araç trafikten men edildi.

Ayrıca Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetimlerde teknik cihazlarla uyuşturucu test kitleri kullanılmaya başlandı.

Denetimde, uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan 8 kişinin, test sonucunun pozitif çıkması üzerine savcılık talimatıyla alınan kan veya idrar numuneleri doğrultusunda, sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alındı, her sürücüye 6 bin 333 lira idari para cezası uygulandı.

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