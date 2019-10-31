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İstanbul'da trafik felç! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da yağışın da etkisiyle akşam saatlerinde E-5’teki trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım Yönetim Merkezi (UYM) adını verdiği sisteminde yer alan haritasında trafik yoğunluğu yüzde 80’lere ulaştı.

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İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın etkisiyle mesai bitişi evlerine gitmek isteyen vatandaşlar, dakikalarca trafikte bekledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin haritasında trafik yoğunluğunun yüzde 80'e ulaştığı görüldü. 

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Saat 19.00'dan itibaren ise yoğunluk yüzde 72'ye düştü. 

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Ulaşım Yönetim Merkezi, D-100 Bostancı-Küçükyalı yönünde sol şeritte gerçekleşen bir trafik kazası nedeniyle 2 şeridin trafiğe kapatıldığı ve kazaya müdahale edildiği bildirdi. 
 
Kentte öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak ve fırtına Çatalca, Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Beykoz ve Boğaz çevresinde etkili oldu
 
Beykoz'da yağış nedeniyle Tarihi Beykoz İshak Ağa Çeşmesi'nin bulunduğu alanda su birikintisi oluştu. Bölgedeki bazı iş yerlerini de su bastı.

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