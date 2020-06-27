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İstanbul'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA27 Haziran 2020 Cumartesi 07:10 - Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 07:31
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Basın Ekspres Yolu Güneşli-İkitelli yönünde çalışma olması nedeniyle trafik akışının karşı yönden gidiş dönüş olarak sağlandığı yolda, Adnan Türkmen yönetimindeki, içerisinde bir yolcunun bulunduğu 34 TJT 89 plakalı ticari taksi ile Doğa Yılmaz yönetimindeki 22 UK 565 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüler Türkmen ve Yılmaz'ı kurtardı. Sağlık ekipleri 55 yaşındaki taksi şoförü Türkmen'in hayatını olay yerinde kaybettiğini belirledi.

Yaralı yolcu ve Doğa Yılmaz, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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