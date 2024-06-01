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İstanbul'da trafik kazası: Anne ile iki çocuğu yaralandı

Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında anne ile iki çocuğu yaralandı.

AA1 Haziran 2024 Cumartesi 19:18 - Güncelleme:
İstanbul'da trafik kazası: Anne ile iki çocuğu yaralandı
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TEM Otoyolu'nda 34 EJB 243 plakalı aracıyla Sultangazi istikametine ilerleyen Ahmetcan A, orta şeritten en sağ şeride geçmek istedi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, Ayşegül K. idaresindeki 06 DLU 760 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, otomobilde sıkışan Ayşegül K. ile arka koltukta oturan iki kızı yaralandı. Yaralı sürücü, itfaiyenin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Anne ile kızları, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı kızlardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

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