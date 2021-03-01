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İstanbul'da trafik kilit

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından trafik yoğunluğu yaşanıyor.

AA01 Mart 2021 Pazartesi 10:08 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 10:08
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Türkiye genelinde 26 Şubat Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Haftanın ilk iş gününde vatandaşların toplu taşıma yerine kendi araçlarını tercih etmesi nedeniyle kentin ana arter ve caddelerinde trafik yoğunlaştı.

Özellikle D-100 ve TEM bağlantı yollarında yoğunluk oluşurken, Haliç Köprüsü'nün Ankara istikametinde trafik sıkışıklığı yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de araç yoğunluğu gözleniyor.

Edirne istikametinde ise trafik yoğunluğu normal seyrinde devam ediyor.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 09.55 itibarıyla yüzde 58 olarak ölçüldü.

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