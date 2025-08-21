İSTANBUL 30°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2025 Perşembe / 27 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9398
  • EURO
    47,6674
  • ALTIN
    4392.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 72 olarak ölçüldü
Güncel

İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 72 olarak ölçüldü

İstanbul'da iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçüldü.

AA21 Ağustos 2025 Perşembe 20:14 - Güncelleme:
İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 72 olarak ölçüldü
ABONE OL

Akşam saatlerinde mesainin bitmesiyle evlerine gitmeye çalışan İstanbullular tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluştururken, araç trafiği yoğunluğu nedeniyle sürücülerin de yavaş ilerlediği gözlendi.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Acıbadem Kozyatağı istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Çamlıca gişelerden başlayan trafik, Kartal'a kadar etkisini gösteriyor.

TEM Otoyolu'nda da Ataşehir ile Ümraniye arasında yoğun trafik etkili oluyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Okmeydanı mevkisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişine ve TEM Otoyolu Hasdal-Seyrantepe mevkisinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Mahmutbey gişelerinden Avcılar gişelerine kadar çift yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor.

Basın Ekspres Yolu'nda da her iki yönde yoğun trafik dikkati çekiyor.

Akşam saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye bombardıman!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.