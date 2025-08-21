İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 72 olarak ölçüldü

Akşam saatlerinde mesainin bitmesiyle evlerine gitmeye çalışan İstanbullular tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluştururken, araç trafiği yoğunluğu nedeniyle sürücülerin de yavaş ilerlediği gözlendi.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Acıbadem Kozyatağı istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Çamlıca gişelerden başlayan trafik, Kartal'a kadar etkisini gösteriyor.

TEM Otoyolu'nda da Ataşehir ile Ümraniye arasında yoğun trafik etkili oluyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Okmeydanı mevkisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişine ve TEM Otoyolu Hasdal-Seyrantepe mevkisinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Mahmutbey gişelerinden Avcılar gişelerine kadar çift yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor.

Basın Ekspres Yolu'nda da her iki yönde yoğun trafik dikkati çekiyor.

Akşam saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçüldü.