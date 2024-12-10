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  • İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı
Güncel

İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı

İstanbul'da vatandaşların işten çıktığı akşam saatlerinde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanırken, kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 90 olarak ölçüldü.

AA10 Aralık 2024 Salı 18:53 - Güncelleme:
İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı
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Kentin bazı bölgelerinde gün içinde belirli aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle sürücülerin kontrollü ilerlediği görülürken, kimi noktalarda trafik yoğunluğu oluştu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden her iki yakaya geçişlerde trafik adeta durma noktasına geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde trafik ağır seyrediyor.

AVCILAR'DAN BEYLİKDÜZÜ'NE KADAR TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR

Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde hafif sağanak devam ederken, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Avcılar'dan Beylikdüzü'ne kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Küçükçekmece'de de yağış aralıklarla sürüyor. Sefaköy metrobüs durağını kullanmak isteyen vatandaşlar üst geçitte biriken su nedeniyle zor anlar yaşıyor.

HALİÇ KÖPRÜSÜ KİLİT

D-100 kara yolu Haliç Köprüsü girişinde araçlar çift yönlü ağır ilerlerken, TEM Otoyolu'nda Kağıthane mevkisinden başlayan trafik Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

Ulaşım verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 89 olarak ölçüldü.

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