İstanbul'da, haftanın üçüncü gününde etkisini artıran yağmurla birlikte ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak ölçüldü. Trafik verilerine göre, yoğunluk Avrupa Yakası'nda saat 18.05'te yüzde 90 olarak ölçüldü.

Yoğunluğun en fazla olduğu noktalardan biri olan D-100 Karayolu Zeytinburnu Cevizlibağ mevkiinde her iki istikamette de uzun araç kuyrukları oluştu.

İşten çıkan sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yer yer trafik durma noktasına geldi. Yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.