Güncel

İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı

İstanbul'da yağmurun etkisini artırmasıyla trafik yoğunluğu oluştu. Trafik verilerine göre kentte akşam saatlerinde mesai bitişiyle birlikte yoğunluk yüzde 90'a ulaştı.

5 Kasım 2025 Çarşamba 18:12
İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı
İstanbul'da, haftanın üçüncü gününde etkisini artıran yağmurla birlikte ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak ölçüldü. Trafik verilerine göre, yoğunluk Avrupa Yakası'nda saat 18.05'te yüzde 90 olarak ölçüldü.

Yoğunluğun en fazla olduğu noktalardan biri olan D-100 Karayolu Zeytinburnu Cevizlibağ mevkiinde her iki istikamette de uzun araç kuyrukları oluştu.

İşten çıkan sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yer yer trafik durma noktasına geldi. Yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.


