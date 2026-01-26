Mesainin bitmesiyle birlikte artan trafik nedeniyle sürücüler araçlarıyla ana arter, cadde ve ara yollarda yavaş seyretmek zorunda kaldı.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu Hasdal ve Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan kesimde de trafikte araçlar ağır ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolundaki trafik yoğunluğu Avrasya Tüneli'nin çıkışından Maltepe'ye kadar görülüyor.

TEM Otoyolu'nda Kadıköy'de başlayan trafik, Çamlıca Gişeler'e kadar devam ediyor.

D-100 Kozyatağı TEM Bağlantı Yolu ile Ataşehir arasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa istikametine araçlar yavaş seyrediyor.

Öte yandan metrobüslerde, otobüs duraklarında ve aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 85, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 80'e kadar ulaştı.