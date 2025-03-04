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Güncel

İstanbul'da trafik yoğunluğu! Araçlar güçlükle ilerledi

İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde, akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 74'e kadar çıktı.

AA4 Mart 2025 Salı 19:48 - Güncelleme:
İstanbul'da trafik yoğunluğu! Araçlar güçlükle ilerledi
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İş çıkış saatine iftara yetişmek isteyenlerin de eklenmesiyle megakentte trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Özellikle D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktalarında araçlar güçlükle ilerledi.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde Küçükçekmece'den başlayan trafik, Haliç Köprüsü'ne kadar uzanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşanırken, Çağlayan-Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu arasında araçlar ilerlemekte zorlanıyor.

Edirne istikametinde de Cevizlibağ'dan Küçükçekmece'ye kadar trafik yavaş seyrediyor. Otogar bağlantı yolunda da araçlar çift yönlü yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal kavşağından başlayan trafik, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam ediyor. Seyrantepe, Maslak ve Kemerburgaz ayrımında da yoğunluk yaşanıyor.

ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

Avrupa Yakası'ndan Anadolu'ya geçişlerde Avrasya Tüneli istikametinde sahil yolunda Samatya'da araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Kavacık'ta Avrupa-Anadolu yönü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki geçişlerde her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında her iki yönde de araçlar trafikte güçlükle ilerliyor.

Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu-Avrupa yönünde oluşan trafik yoğunluğu, D-100 ve TEM Otoyolu'nda Ataşehir'e kadar sürüyor.

- Toplu taşımada yoğunluk

İftar saati evlerine yetişmek isteyen yolcular, metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluktan dolayı beklemek zorunda kalıp, araçlara binmekte güçlük çekti.

Samandıra-Üsküdar Metrosu'nun Üsküdar ve Altunizade duraklarında yoğunluk oluştu. Zincirlikuyu, Zeytinburnu ve Yenibosna gibi yoğun duraklarda yolcular güçlükle ilerleyebildi.

Trafik haritası verilerine göre kent genelinde yüzde 74 olarak ölçülen trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 78, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 69'a kadar çıktı.

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