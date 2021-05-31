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İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı.

AA31 Mayıs 2021 Pazartesi 08:17 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 08:17
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İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığının "kademeli normalleşme" genelgesi uyarınca Türkiye genelinde 28 Mayıs Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00'te sona erdi.

Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde, Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunun Avcılar ile Esenyurt mevkilerinde trafiğin yoğunlaştığı görüldü.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 Karayolu Maltepe mevkisi ile TEM Otoyolu Çamlıca Gişeler mevkisinde trafik akışı iki yönde de arttı.

Öte yandan İBB'nin mobil uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 60 olarak ölçüldü.

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