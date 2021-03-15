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İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul'da koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, 13 Mart'ta saat 21.00'de başlayan ve bu sabah 05.00 itibarıyla sona eren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentin bazı noktalarında trafik yoğunluğu gözleniyor.

AA15 Mart 2021 Pazartesi 12:19 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 12:19
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Vatandaşların haftanın ilk gününde ulaşım için kendi araçlarını tercih etmesi, trafik kazaları ve araç arızaları nedeniyle sabah saatlerinden itibaren kentteki ana yol ve caddelerde yoğunluk oluştu.

Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda Avcılar istikametinde trafik sıkışıklığı gözlenirken, Büyükçekmece yönünde ise trafik normal seyrinde devam ediyor.

Anadolu Yakası'nda da D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa istikametine geçişte zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

D-100 Karayolu'nda Maltepe ile Göztepe arasında, TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli ile Çamlıca Gişeler arasında da trafik akışı zaman zaman yavaşlıyor.

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