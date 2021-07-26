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İstanbul'da trafik yoğunluğu

9 günlük bayram tatilinin sona ermesinin ardından ilk mesai gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte trafik yoğunluğu yaşandı.

DHA26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:30 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:30
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Kurban Bayramı tatilinin sona ermesi ile yeni haftanın ilk gününde mesai başladı. İstanbul'da sabah saatlerinde mesaiye başlamak için evden çıkanların toplu taşımayı kullandıkları görüldü. Kendi araçları ile işe gitmek isteyenler trafiği hareketlendirdi.15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşandı.

HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE METROBÜSLERDE YOĞUNLUK

Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük tatil ardından işlerine gitmek üzere yola dökülen binlerce kişi metrobüslere akın edince yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren metrobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk yaşandı. Beylikdüzü ve Avcılar'dan hareket eden metrobüslerin uğradığı duraklarda büyük yığılma oldu. Metrobüslerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla peş peşe seferler konuldu.

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