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İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

AA17 Eylül 2021 Cuma 09:37 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 09:37
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Kentte, okula ve işe gitmek isteyenler, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunun yanı sıra bağlantı yollarında ve bazı caddelerde trafikte yoğunluk oluşturdu.

Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolunda Kartal ve Maltepe'den itibaren Kadıköy istikametinde trafik ağır seyrederken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa istikametinde yoğunluk yaşanıyor. TEM Otoyolu Ankara istikametinde ise Ataşehir mevkisinde trafik yavaş seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolunda yoğun olan trafik Avcılar'dan Zincirlikuyu'ya kadar bazı noktalarda akıcı ilerlerken, Edirne istikametinde ise Okmeydanı Haliç Köprüsü arasında yoğunluk oluştu.

TEM Otoyolunda ise Mahmutbey gişeler Bahçeşehir arası ile Gaziosmanpaşa Seyrantepe kısmında trafik yavaş ilerliyor.

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