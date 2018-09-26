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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, hem Avrupa yakasında hem de Anadolu yakasında, özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğuna neden oldu.

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İstanbul'da gün boyu etkili olan sağanak yağış trafik yoğunluğunu arttırdı.

Mesai bitiminde de devam eden yağış kentin iki yakasında da özellikle ana arterlerde trafiği kilitledi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 69

İBB'nin haritasındaki bilgiye göre, trafik yoğunluğu yüzde 69 civarında seyrediyor.

(Haber7)

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